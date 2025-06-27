В Приморье задержан подозреваемый в убийстве главврача детской больницы Хакасии

Полиция Приморского края задержала в городе Партизанске мужчину, которого подозревают в убийстве главного врача детской больницы в Хакасии. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Тело женщины было обнаружено 30 мая в ванной комнате ее квартиры в Абакане. Внешние признаки указывали на то, что произошел несчастный случай. Однако вскоре выяснилось, что из квартиры пропали ювелирные украшения — позднее они были изъяты из местных ломбардов. Также следователи зафиксировали попытку вывода денег с банковского счета умершей.

Как сообщили в Telegram-канале СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, подозреваемый был знаком со своей предполагаемой жертвой. По версии следователей, он под вымышленным предлогом зашел к ней домой, там сначала придушил, а потом утопил в ванной. Согласно данным правоохранителей, спустя два дня мужчина вместе с сожительницей уехал из Хакасии в Приморье.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Подозреваемый признал свою вину, он заключен под стражу. В СКР сообщили, что следователи планируют переквалифицировать дело на более тяжкую статью — убийство, сопряженное с разбоем.

Степан Мельчаков