В пятницу, 27 июня, в Республике Татарстан ожидается облачная погода с дождями и грозами. Температура воздуха составит +16..+21 градус. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и грозы с температурой до +21 градуса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и грозы с температурой до +21 градуса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По республике пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах возможны грозы с градом. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5–10 м/с, порывы до 14 м/с, при грозах — до 20 м/с.

В Казани ожидается облачная погода с прояснениями и дождь, местами сильный. В отдельных районах столицы возможны грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5–10 м/с, порывы до 13 м/с, при грозах усиления до 15–20 м/с. Температура воздуха в городе поднимется до +19..+21 градуса.

Анар Зейналов