Проект склада «Вайлдберриз» в Прикамье получил положительное заключение экспертизы

Проектная документация и результаты инженерных изысканий для строительства складского комплекса «Вайлдберриз» в Прикамье получили положительное заключение экспертизы. Согласно Единому госреестру заключений экспертизы проектной документации, заключение датировано 25 июня. Комплекс разместится в деревне Устиново Пермского муниципального округа на участке площадью 32,04 га.

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фото: публичная кадастровая карта Пермского края



Застройщиком складского центра указана компания «Вайлдберриз» — ООО «РВБ». Техзаказчиком проекта выступило профильное юрлицо маркетплейса ООО «ВБ Инжиниринг».

В конце 2023 года гендиректор Wildberries Татьяна Ким и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о намерении по строительству нового логистического комплекса в Перми. Предоставлять земельный участок в аренду маркетплейсу для строительства не понадобится. По сведениям источника, компания приобрела участок площадью 32 га возле Нестюковского тракта у ГК «РИАЛ». Право собственности на эту территорию ООО «Вайлдберриз» получило в октябре 2023 года. Инициатива «Вайлдберриз» в Пермском крае имеет статус «приоритетный инвестпроект». Весной 2024 года стало известно, что маркетплейс может перенести сроки строительства своего объекта в Прикамье. По одной из версий, причиной приостановки стало изменение проекта в сфере противопожарной безопасности.

Wildberries — международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, товаров для дома и прочей продукции. Компания была основана в 2004 году российской предпринимательницей Татьяной Ким.