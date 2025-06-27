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В Оренбурге УК возместит вред ребенку, на которого рухнула дверь в подъезде

Прокуратура Дзержинского района Оренбурга добилась компенсации морального вреда для ребенка, пострадавшего от падения металлической двери в подъезде. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Инцидент произошел в январе 2025 года, когда дверь, оставленная без утилизации, упала на ребенка и травмировала его. Мальчик до сих пор проходит лечение.

Прокуратура установила, что дверь была демонтирована семь лет назад, но собственники квартиры оставили ее в подъезде. В связи с этим прокурор подал иск в суд с требованием компенсировать моральный вред. Заявление было удовлетворено.

Георгий Портнов