В Ульяновске из горящего общежития эвакуированы 25 человек

Пожар произошел в общежитии в Ульяновске вечером в четверг, 27 июня. Сигнал о происшествии на улице Аблукова поступил на пульт оперативных служб в 20:29 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На балконе седьмого этажа произошло возгорание. Пожарные эвакуировали из здания 25 жильцов, а семь человек спасли с помощью специальных устройств.

К 21:01 огонь был полностью потушен. Погибших и пострадавших нет. На месте работают дознаватели МЧС России, устанавливается причина возгорания.

Георгий Портнов