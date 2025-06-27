Центр Челябинска встал в пробках из-за перекрытий дорог на «Атомный выпускной»

В Челябинске из-за перекрытия улиц Коммуны, Энтузиастов, Первого и Второго Институтского переулков для проведения «Атомного выпускного» в Центральном парке имени Юрия Гагарина на дорогах образовались пробки. Затор зафиксирован также на проспекте Ленина и улице Сони Кривой.

Ограничения движения ввели с 7 часов 27 июня. Снимут их через сутки, в 6 часов 28 июня. С утра на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса поставили регулировщиков. Цены на такси поднялись практически в два раза на большинстве тарифов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году «Атомный выпускной» пройдет в Челябинске в третий раз. Хедлайнерами мероприятия станут дуэт Nansi & Sidorov, а также артист «Коста Лакоста».

Виталина Ярховска