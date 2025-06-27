Депутату Пермской гордумы запретили покидать РФ из-за долгов

Мотовилихинский райсуд поддержал административный иск налоговой службы и временно ограничил выезд из РФ депутату гордумы Перми, бизнесмену Дмитрию Федорову. Как сообщает «РБК Пермь», за предпринимателем числится недоимка по налогам и сборам, пени и штрафам на общую сумму 513,5 тыс. руб. Возбуждено два исполнительных производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По информации издания, на 26 июня за господином Федоровым числится еще три неоконченных исполнительных производства на общую сумму 612,3 тыс. руб. В том числе — за долги по кредитным обязательствам на 376,6 тыс. руб., а также за газ, тепло и электроэнергию на 180,8 тыс. руб.

Напомним, Дмитрий Федоров ранее обвинялся в попытке юридического захвата ООО «Западно-Уральская транспортная компания», в котором владел 50% долей. Остальные принадлежали АО «Нефть Прикамья». По версии следствия, 5 мая 2022 года господин Федоров организовал изготовление протокола общего собрания участников от 20 апреля, которые, согласно документу, решили назначить его директором. Фактически никакого собрания не проводилось. В этих действиях был усмотрен состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 185.5 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела Дмитрий Федоров свою вину категорически отрицал.

18 июня 2024 года Ленинский суд Перми прекратил уголовное дело в отношении господина Федорова в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. С ходатайством о прекращении дела выступил сам господин Федоров. Представитель АО «Нефть Прикамья» обжаловал это решение в краевом суде.