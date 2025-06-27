Астраханскому инвалиду выдали средство реабилитации благодаря прокуратуре

В Астрахани прокуратура помогла инвалиду I группы получить техническое средство реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению инвалида I группы прокуратура Советского района Астрахани выяснила, что местная жительница в соответствии с индивидуальной программой реабилитации в январе текущего года обратилась в отделение Социального фонда России с просьбой выдать ей противопролежневый матрас. При этом ее не обеспечивали им более пяти месяцев.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство обратилось в Кировский районный суд Астрахани с иском. В итоге женщина получила средство реабилитации.

Павел Фролов