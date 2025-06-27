Волгоградский губернатор прокомментировал ситуацию в регионе после атаки БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ночью сегодня, 27 июня. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

По словам господина Бочарова, в темное время суток вражеские БПЛА подвергли Волгоградскую область массированной атаке. Он отметил, что силы ПВО Минобороны РФ уничтожили дроны в Суровикинском, Калачевском районах и в Волжском.

Принято решение о временном ограничении движения по мосту через реку Дон в Калачевском районе для ликвидации обломков беспилотников. Сейчас там работают саперы. Губернатор добавил, что пожарные тушат возгорания сухой травы, никто не пострадал.

Павел Фролов