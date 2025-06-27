Хабаровский край выделил квоту на лов самого крупного краснокнижного лосося

Комиссия по вылову анадромных видов рыб в Хабаровском крае постановила выделить квоту на вылов тайменя для любительского традиционного рыболовства в объеме 17,6 т, сообщило 27 июня региональное информагентство «Хабаровский край сегодня». В бассейне Амура эту рыбу разрешено добывать с 14 июля по 31 декабря.

Всего в Амуре и его притоках разрешено добыть 4,9 т рыбы для любительского рыболовства и 3,5 т для традиционного. Также лов разрешен в Тугуро-Чумиканском районе, где любители могут выловить 2 т, а представители коренных малочисленных народов Севера — 7,2 т.

Сибирский таймень является самым крупным представителем лососевых, достигает 1,5–2 м в длину, самцы весят 60–80 кг. Обитает в пресных водоемах, в море не выходит. Встречается в РФ в бассейнах рек от Предуралья (Печора, Кама) до восточных окраин Якутии и юга Дальнего Востока (реки Яна, Алдан, Уда, Тугур, в Амуре с его притоками Гур, Бира, Катэн, Кафэн, Сукпай, Кур, Тунгуска, Анюй, Хор, а также в реке Зея и Зейском водохранилище).

С 2012 года сибирский таймень включен в Международную Красную книгу. Также данный вид значился в Красных книгах России и ряда российских регионов. Сведений об исключении из списков защищенных видов в открытом доступе не обнаружено.

Эрнест Филипповский, Хабаровск