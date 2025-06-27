«Русал» принял решение не выплачивать дивиденды за 2024 год

Акционеры компании «Русал» (MOEX: RUAL) приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За такое решение проголосовало 62,7473% акционеров, принявших участие в собрании, сказано в сообщении.

В последний раз «Русал» выплатил промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года. Всего было выплачено $302 млн.

«Русал» — основной поставщик российского алюминия. В отчетности компании сообщалось, что ограничения со стороны Евросоюза не окажут существенного влияния на бизнес. Один из факторов этого — переориентация производителя на рынки Азии.

Основной акционер «Русала» — холдинг «Эн+», основанный Олегом Дерипаской, с долей 56,88%. «Суал партнерс» принадлежит 25,52% акций, а 17,59% находится в свободном обращении.