В Воронежском театре кукол впервые поставили аудиоспектакль-променад

27 и 28 июня в Воронежском государственном театре кукол имени В.А. Вольховского пройдут премьерные показы аудиоспектакля-променада «Время птиц» (драматург и режиссер — Юлия Клейман, режиссер — Марсель Смердов, художник — Елена Луценко). Постановка посвящена 100-летию театра, его истории и людям — основателю театра Николаю Беззубцеву и его художественным руководителям и режиссерам в разные годы Игорю Лукину, Валерию Вольховскому и Валентину Козловскому. Это первый спектакль для театра в таком формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Скляревский Фото: Никита Скляревский

Лейтмотивом постановки стала «птичья» тема, значимая для театра сразу в нескольких аспектах, начиная от буквального — клетка с птицами является центральным элементом интерьера — и заканчивая творческо-символическим: птиц много и в спектаклях, и в декоративных элементах здания, и в метафорических перекличках между образами артистов, режиссеров и художников. Действие происходит сразу на нескольких площадках театра, по которым вслед за проводниками — артистами в образах Птицы (Анна Лужецкая/ Елена Симанович) и Орнитолога (Дарья Ефанова/ Юлия Скворцова) — перемещаются зрители в наушниках. В основе своей спектакль документальный — материалом для него послужили интервью с воспоминаниями актеров о разных годах работы в театре, а также архивные документы.

«Нельзя не заметить, как много в этом театре птиц: на сцене, в музее, в кладовых. Так родился главный образ нашего аудиопроменада — вечерней бродилки по темному, мерцающему волшебством театру. В нашей партитуре не только факты, но и смешные и странные истории, а еще куклы, музыка, актерские этюды — словом, не ждите экскурсии, это полноценный спектакль, но посвященный театру: его истории и сегодняшнему полету»,— отметила Юлия Клейман.

Мария Старикова