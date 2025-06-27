Мужской разговор

«Время не ждет»

До 16 ноября

Экспозиция с таким названием открылась в 53-м павильоне ВДНХ, где расположен Музей Гаража особого назначения. На ней можно увидеть часы и часовые механизмы из разных собраний, в том числе Политехнического музея, ГИМ, Музея современной истории России, Музея декоративного искусства, Музея архитектуры имени Щусева, Музея Москвы. Более 300 экспонатов — от песочных и солнечных до каминных, карманных, гравитационных и электронных — позволяют проследить эволюцию приборов для измерения времени и показать их разнообразие. Символично, что витрины с часовой механикой расположены по кругу, подобно огромному циферблату, и двигаться по нему стоит по ходу движения часовой стрелки.

Среди экспонатов: морские хронометры, часы революционеров и первых лиц государства, автоматон с оживающей фигуркой фокусника, французские каминные часы с поющими птицами 1880–1990-х, астрономические часы Франца Карася, изготовленные в 1907 году в подарок императору Николаю II, деревянные карманные часы на цепочке братьев Бронниковых (последняя треть XIX века) и модель из слоновой кости, созданная к Всемирной выставке 1937 года в Париже. Самый крупный экспонат — механизм башенных часов Николаевского (ныне Ленинградского) вокзала в Москве, изготовленный в 1852 году.

За современное часовое искусство на выставке отвечают AllTime и российский мастер-изобретатель Константин Чайкин. Крупнейший в Европе ювелирно-часовой мультибренд AllTime представляет огромное разнообразие стран и стилей: классические модели Swiss Made, авангардные решения от производителей из Китая, стильные дизайнерские модели брендов из Европы, высокотехнологичные часы из Японии. Особое место в экспозиции занимает новинка «Ежик в тумане», выпущенная совместно с заводом «Слава» к 50-летию легендарного мультфильма.

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«Лукоморье» и «Московская Пасхалия» — два грандиозных шедевра от Константина Чайкина. Первый — в виде красочного дуба из пушкинской сказки (его изготовил ювелир-эмальер Ильгиз Фазулзянов) — показывает текущий час с помощью тонкой цепи, которая наматывается на барабан в виде римских цифр. Во втором под обликом храма Василия Блаженного с пестрыми луковицами-куполами скрыт сложнейший механизм из 2506 деталей. Помимо прочей астрономической индикации, настольные часы впервые показывают дату православной Пасхи.

«Мужчина с характером»

До 5 октября

Так назвали выставку, открывшуюся в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. Впервые в его практике главным героем экспозиции стал исключительно мужчина и его предметное окружение. «Через ювелирный гардероб и аксессуары мы показываем, насколько богат и разнополярен мир мужчины два столетия назад и сейчас. Примерный семьянин, защитник Родины, талантливый предприниматель, патриот, интеллектуал, фантазер-художник, спасатель, дипломат, ученый, актер или коллекционер — все найдут здесь свое отражение»,— отметила директор музея Юлия Ильина.

Экспозиция поделена на три части. Первая, озаглавленная «Быть можно дельным человеком...», исследует образ романтика-семьянина, участника Отечественной войны 1812 года и светского льва второй половины XIX века. Офицерский мундир и шелковый жилет, гражданская и парадная шпаги, чашка с перекладиной для усов и глазная ванночка, визитная карточка Московского генерал-губернатора — более 120 экспонатов прибыли на Урал из Государственного исторического музея. Вторая часть — «Портрет Победителя» — представляет трофеи и подлинные истории подвигов участников Великой Отечественной войны. Боевые награды и вещи военного времени происходят из частных коллекций и фондов Музея истории камнерезного и ювелирного искусства.

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Современный раздел «Денди XXI века» объединил произведения самых ярких российских ювелиров и дизайнеров, в том числе Алексея Барсукова, Владимира Маркина, Maximilian Silver Label, а также авторские украшения с мужским акцентом, включая ироничные броши и кольца.

Нина Спиридонова