Недра оставили жителям

Арбитражный суд отказал ООО «Недра» в разработке песчаного карьера в Балахнинском округе Нижегородской области после возмущения местных жителей и жалоб в Генпрокуратуру РФ. Компания собиралась добывать песок рядом с поселком Большое Козино. Местные власти поддержали жителей и отказались передать участок под недропользование, но компания обязала предоставить землю в аренду через суд. В итоге дело было пересмотрено не в пользу инвестора, получившего ряд разрешительных документов по проекту. Глава округа Андрей Дранишников поблагодарил жителей за поддержку администрации в этом споре.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Первый арбитражный апелляционный суд 25 июня пересмотрел затяжной спор администрации Балахнинского округа Нижегородской области с ООО «Недра», касающийся разработки песчаного карьера близ поселка Большое Козино. Как писал „Ъ“, в марте 2023 года компания в судебном порядке потребовала предоставить ей в аренду до 2038 года территорию площадью 9,4 га для добычи полезных ископаемых. Еще в 2017 году администрация Большого Козина двумя распоряжениями разрешила использовать четыре участка для разведки и добычи кварцевых песков на 20 лет. А в 2018 году ООО «Недра» получило лицензию на разработку месторождения «Больше-Козинское».

Затем за несколько лет компания прошла весь путь от геологоразведки до подготовки проектной документации на разработку карьера.

Однако администрация Балахнинского округа отказала недропользователю, сославшись на несоответствие вида разрешенного использования земли. Местные власти заявили, что участок предназначен для скотоводства и добывать песок там нельзя: для этого требуется перевести землю в другую категорию разрешенного использования. Более того, в 2024 году Балахнинский городской суд признал незаконными решения поселковой администрации о предоставлении земель под песчаный карьер.

Тем не менее арбитражный суд Нижегородской области по иску ООО «Недра» обязал администрацию муниципального округа предоставить компании спорный участок.

Это судебное решение вызвало большой общественный резонанс. Жители поселка коллективно выступили против добычи песка и обратились с жалобами в Генеральную прокуратуру РФ. Они говорили, что разработка песчаного карьера уничтожит историческое поле, на котором нижегородское ополчение во главе с Козьмой Мининым в 1608 году разбило польских интервентов. Против планов компании выступила и Нижегородская федерация авиамодельного спорта, посчитав, что проект уничтожит их детский аэродром.

Однако в 2023 году арбитражный суд решил, что если власти ранее предоставили ООО право на геологическое изучение и оценку месторождений, зная о виде разрешенного использования земли и полученной инвестором лицензии, то отказ нарушает его законные интересы.

В мае 2024 года кассационная инстанция арбитражного суда Волго-Вятского округа отправила это дело на новое рассмотрение. Суд пришел к выводу о том, что предыдущие инстанции не установили, обращались ли представители ООО «Недра» с заявлением в компетентные органы о переводе запрашиваемого в аренду участка в разрешенную для добычи песка категорию земель. В итоге первая инстанция признала отказ администрации законным, а когда представители «Недр» обжаловали его, апелляционный суд также разрешил спор в пользу муниципальных властей.

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников оценил решение суда как «отличную новость». «Благодарю неравнодушных жителей за поддержку правовой позиции администрации Балахнинского муниципального округа!» — написал он в соцсети, сообщив, что заинтересованные граждане также участвовали в заседании суда.

Добавим, что споров вокруг мест добычи полезных ископаемых в регионе довольно много, компании-недропользователи часто судятся с органами власти. В заксобрании Нижегородской области, обсуждая проблемы при разработке карьеров, предлагали законодательную инициативу, чтобы разграничить недропользователей с владельцами и арендаторами земельных участков, под которыми находятся ископаемые.

Чтобы исключить конфликт интересов, депутаты предлагали поправить ФЗ «О недрах», предоставив регионам право законодательно устанавливать ограничения или запреты пользования участками недр местного значения. Однако предложенные регионом поправки к федеральному законодательству в Госдуме поддержаны не были.

Владимир Зубарев