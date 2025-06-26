В Саратове возбуждено дело из-за заражения детей кишечной инфекцией в лагере

В Саратове возбуждено уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детском лагере Ленинского района (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Несколько человек, включая детей, госпитализировали с кишечной инфекцией.

Следственный отдел по Ленинскому району начал расследование. Следователи собирают доказательства и назначают экспертизы.

Речь идет о лагере «Дубки». Об этом в ходе заседания областного правительства сообщил и.о. министра образования Александр Пажитнев.

МУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр „Дубки“» зарегистрировано в Саратове в ноябре 2002 года. Учредитель - администрация Заводского района. С января 2022 года пост директора занимает Анастасия Колмыкова. На сайте лагеря указано, что вместимость детей в смену составляет 375 человек. В организации числится 120 сотрудников, 60 из которых педагоги. Лагерь располагается на ул. Кумысной, 10 на земле площадью 16,5 га. Площадь нежилого здания составляет около 6,6 тыс. кв. м.

Нина Шевченко