FT: Трамп разочаровался в Путине из-за его максималистских требований

Президент США Дональда Трамп за последние несколько недель разочаровался в президенте России Владимире Путине из-за его максималистских требований. Такой вывод сделала британская газета Financial Times (FT).

Как пишет газета, отношение Трампа к российскому президенту связано с отказом последнего от прекращения огня. На этом фоне прошла встреча главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО. По ее итогам господин Трамп назвал украинского лидера «очень милым».

Выступая перед журналистами, Дональд Трамп сказал, что Владимир Путин предложил ему помощь в урегулировании ирано-израильского конфликта. «Нет, вы можете помочь мне с Россией»,— пересказал свой ответ американский президент.

После февральской встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме США приостановили военную помощь Украине. Тот разговор президентов в СМИ окрестили «скандалом».