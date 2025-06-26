Здоровье рубль бережет

Предприятия Пермского края пропагандируют среди сотрудников здоровый образ жизни (ЗОЖ) и создают условия для занятий спортом. Как утверждают предприниматели и эксперты, мероприятия по охране и профилактике здоровья позволяют не только бороться с профессиональными заболеваниями, но увеличивают производительность труда, сокращают объем выплат по больничным листам, а также привлекают новые кадры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятия поощряют сотрудников к участию в беговых марафонах, которые регулярно проходят в Перми

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Предприятия поощряют сотрудников к участию в беговых марафонах, которые регулярно проходят в Перми

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Профилактика профессиональных заболеваний и оздоровление сотрудников становится актуальным направлением социальной работы предприятий Пермского края. Заведующая кафедрой факультетской терапии №2, профессиональной патологии и клинической лабораторной диагностики Пермского государственного медицинского университета Наталья Малютина отмечает, что ранняя диагностика и лечение заболеваний — ключ к сохранению здоровья сотрудников, а профилактика — мотивация к здоровому образу жизни и сохранению профессионального долголетия, что является важным для повышения эффективности и производительности труда. «И здесь пермская производственная медицина идет в ногу со временем. Работа в этом направлении проводится интенсивно: разрабатываются и внедряются новые методы лечения, инновационные технологии»,— подчеркивает профессор.

По ее словам, в 2024 году в регионе было выявлено больше первично установленных профессиональных заболеваний, чем в предыдущие годы. Как утверждает Наталья Малютина, в структуре профессиональной заболеваемости в Прикамье лидирует патология органов слуха вследствие вредного воздействия шума. Кроме того, распространены патологии, обусловленные воздействием вибраций, перенапряжением опорно-двигательного аппарата. Эксперт считает, что сохранить здоровье и профессиональную надежность сотрудников на предприятиях Пермского края можно совместными усилиями медицинского сообщества, промышленников и региональных властей, «создав устойчивую производственную среду, в которой повысится ответственность за свое здоровье и со стороны самого работника». Всего в 2024 году диспансеризацию прошли 146 653 сотрудника промышленных предприятий.

По словам заведующей отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ укрепления здоровья краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Карины Мудрой, с 2020 года на территории Пермского края реализуются более 300 корпоративных программ.

Они разрабатываются при участии центра и краевого минздрава в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». «Для начала проводится мониторинг: смотрим, какие мероприятия уже проводятся, насколько скоординированы действия службы охраны труда, профсоюзных организаций, изучаем заболеваемость, половозрастную структуру предприятия. После чего предлагаем меры, которые могут улучшить ситуацию, повысить эффективность труда, избежать убытков и рисков, обусловленных уходом на больничный и другими факторами, связанными с состоянием здоровья сотрудников»,— рассказала Карина Мудрая.

Она подчеркнула, что «универсального рецепта здесь нет» и каждая программа разрабатывается под конкретное производство: «Каждое предприятие уникально, и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, значительно отличаются друг от друга. Для достижения эффективности нельзя просто скопировать, нужно выстраивать уникальный, персонализированный план мероприятий. Кому-то нужно начинать с совершенствования обязательных, базовых регламентированных мер — плановых медицинских осмотров, проведения диспансеризации на рабочем месте. А кто-то уже идет дальше: вводит дополнительные предсменные медицинские осмотры, новые меры социальной поддержки, образовательные программы, организует мероприятия по повышению двигательной активности на рабочих местах, приверженности к здоровому питанию и отказу от вредных привычек, сохранению и укреплению ментального здоровья работников»,— поделилась эксперт.

Один из масштабных региональных проектов по здоровьесбережению на предприятиях — «Здоровье в промышленном городе» — реализует Пермская торгово-промышленная палата. По словам президента Пермской ТПП Вячеслава Белова, проект реализуется с 2022 года совместно с министерством здравоохранения Пермского края и «направлен на три ключевых аспекта: здоровое питание, ежедневную физическую активность и отказ от вредных привычек».

«Более половины здоровья человека зависит от его образа жизни. Министерство здравоохранения Российской Федерации подтверждает: проблемы со здоровьем у россиян связаны прежде всего с недостаточной заботой о себе, а именно с нерациональным питанием, с недостаточной физической нагрузкой, с пренебрежением к диспансеризации, а также с вредными привычками, такими как курение и употребление алкоголя. Эти факторы приводят к раннему развитию хронических неинфекционных заболеваний, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни дыхательной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, онкозаболевания»,— отмечает Вячеслав Белов.

В рамках проекта проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, внедряется производственная гимнастика, разрабатываются рекомендации по здоровому питанию на предприятиях. По словам Вячеслава Белова, c 2020 года в рамках проекта прошло более 90 мероприятий с участием 2,5 тыс. работников промышленных предприятий. «Так как каждое предприятие имеет свою специфику работы, то и запрос от всех звучит разный, поэтому не будет корректным выделить направления проекта, которые вызывают наибольший интерес для бизнеса или являются самыми актуальными — заинтересованность равна. Наши методики ориентированы на сотрудников самых разных сфер деятельности и разного уровня нагрузки — это могут быть представители самых разных профессий: инженеры, врачи, артисты театра, повара-кондитеры, фармацевты, фотографы, спортивные тренеры, шахтеры, строители, диспетчеры, менеджеры по продажам, педагоги, бухгалтеры, лаборанты, ИТ-специалисты, юристы, водители спецтехники и пассажирского транспорта, а также специалисты, чья работа связана с долгими командировками. И это далеко не весь перечень профессий — в методиках проекта каждый найдет что-то полезное для себя»,— поделился президент Пермской ТПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятия вводят дополнительные медосмотры для своих сотрудников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Предприятия вводят дополнительные медосмотры для своих сотрудников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Например, «Корпорация ПСС» в рамках проекта запустила на своих площадках производственную гимнастику, организовала на рабочих местах экспресс-обследования для сотрудников, а также мастер-классы по нейрогимнастике и здоровому питанию. Директор по персоналу «Корпорации ПСС» Наталия Сергеева сообщила, что c учетом рекомендаций Пермской ТПП было организовано здоровое питание для сотрудников. «Торгово-промышленная палата предоставила нам сборник рецептур для предприятий общественного питания, разработанный специально для проекта „Здоровье в промышленном городе“, а мы предложили включать блюда из этого сборника тем, кто предоставляет нам услуги по питанию сотрудников»,— пояснила директор по персоналу.

Всего в 2024 году компания организовала 32 мероприятия, посвященных спорту и ЗОЖ, с участием 627 сотрудников. «Большое значение мы придаем не только физическому, но и ментальному здоровью. На всех предприятиях корпорации раз в неделю находится корпоративный психолог, обустроены комнаты релаксации с лежаками и массажными креслами, в которых каждый сотрудник может немного расслабиться и „перезагрузиться“»,— добавляет Наталия Сергеева.

По ее словам, инвестиции «Корпорации ПСС» в здоровье сотрудников в 2022 году составили более 28 млн руб., в 2023-м — более 30 млн руб., в 2024 году — 31 млн руб. «Инвестиции в здоровье коллектива, конечно, серьезные, однако они стоят того, так как отражаются не только на психическом и физическом самочувствии людей, но и на лояльности сотрудников компании»,— подчеркивает Наталия Сергеева. С 2025 года «Корпорация ПСС» начала компенсировать сотрудникам расходы на занятия спортом.

В пресс-службе «Пермского кабеля», также участвующего в проекте «Здоровье в промышленном городе», рассказали, что «все больше сотрудников предприятия принимают участие в корпоративных, городских и региональных спортивных мероприятиях, таких как беговые марафоны и полумарафоны, турниры по футболу и мини-футболу, лыжные гонки и эстафеты, турниры по биатлону, настольному теннису, выезды на горнолыжные склоны».

«В целом наблюдается положительная тенденция к оздоровлению коллектива и повышению качества жизни»,— добавляют в пресс-службе. На предприятии отмечают, что за время проекта удалось достичь «значительных результатов» в повышении производительности труда, снижении заболеваемости сотрудников и уровня производственного травматизма, а также в сокращении среднего срока временной нетрудоспособности сотрудников. Статистические данные в «Камском кабеле» не предоставили.

Краснокамский ремонтно-механический завод не участвует в проекте Пермской ТПП, но самостоятельно стимулирует сотрудников к ЗОЖ. «Предприятие заключило договор с несколькими фитнес-залами в Краснокамске: наши сотрудники регулярно там занимаются. У них также есть возможность посещать бассейн, то есть наши сотрудники могут выбрать, какая именно физическая активность им больше подходит. Участвуем в спартакиаде среди трудовых коллективов предприятий и учреждений Краснокамского городского округа. Это целая серия спортивных состязаний по 12 спортивным дисциплинам: бег, лыжные гонки, дартс, футбол и другие. Кроме того, мы регулярно организуем для сотрудников массовое катание на коньках в СК „Ледовый“ в Краснокамске, здесь спорт уже сочетается с досугом»,— рассказал директор КРМЗ, председатель территориального объединения работодателей «Совет директоров Краснокамского городского округа» Дмитрий Теплов.

По его словам, корпоративный спорт не только укрепляет здоровье сотрудников, но и «способствует формированию командного духа, улучшает коммуникацию, взаимодействие в рабочем процессе». «КРМЗ — предприятие среднего размера, при этом мы конкурируем за кадры с промышленными холдингами, которые сегодня напрямую поддерживает государство. Поэтому системные меры по поддержанию здоровья сотрудников — для нас важная часть корпоративной социальной политики, инструмент привлечения и удержания кадров»,— добавляет руководитель КРМЗ.

Вячеслав Белов отмечает, что внедрение практик ЗОЖ на предприятиях «позволяет не только улучшить здоровье работников, но и положительно влияет на социально-экономическое положение региона в целом, а также несет пользу для бизнеса». Карина Мудрая соглашается, что корпоративные программы заботы о здоровье выгодны не только для сотрудников, но и для работодателя: «Согласно федеральным исследованиям, на каждый рубль, вложенный в мероприятия по здоровьесбережению, „возвращается“ от 3 до 5 рублей, а в случае инвестиций в создание на предприятии среды, благоприятной для ЗОЖ, вернется около 9 рублей». «Кроме того, есть и другие показатели, свидетельствующие об эффективности таких мер, к примеру — снижение количества больничных листов и рост лояльности работодателю»,— поясняет эксперт.

Константин Кадочников