Работа лечит

Добровольное медицинское страхование персонала в Пермском крае становится все популярнее: каждая пятая вакансия, опубликованная в этом году на hh.ru, обещает полис ДМС для работника. Доля вакансий с ДМС в регионе увеличивается год от года. Сборы на этом рынке в Прикамье в I квартале 2025 года выросли на 12,7%, составив 765 млн руб. Эксперты поясняют, что активный рост рынка связан с намерением работодателей привлечь и удержать сотрудников в условиях кадрового дефицита, а также с удорожанием медуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года почти каждая пятая вакансия в Пермском крае (18%), размещенная сервисом hh.ru, предусматривает полис добровольного медстрахования. Как рассказала директор «Hh.ru Урал» Оксана Сидлецкая, больше всего таких вакансий в нефтегазовой сфере — 26% предложений о работе с ДМС, на финансовый сектор приходится 12%, сферу «ИТ, системная интеграция, интернет» — 11%, а также на химические производства и производство удобрений — 10%.

Ежегодно в Прикамье доля вакансий с ДМС увеличивается: в 2022 году на hh.ru было опубликовано 11% вакансий с ДМС, в 2023-м — 12%, в 2024-м — 15%. «Компании, которые обеспечивают сотрудников полисами ДМС, выглядят более привлекательными для соискателей. Более того, такой вид поддержки важен и самим работникам. По данным исследования hh.ru, проведенного в ноябре 2024 года, чуть меньше четверти (23%) респондентов из Приволжского федерального округа (ПФО) отметили, что в их компании есть ДМС. При этом 69% признались, что хотели бы, чтобы их работодатель ввел такую меру поддержки»,— отметила Оксана Сидлецкая.

Во время февральского опроса hh.ru 4% опрошенных из Пермского края сообщили, что на их желание уволиться, помимо зарплаты, повлияло то, что компания перестала заботиться о своих сотрудниках: отменила ДМС, компенсации за спорт.

Управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева назвала пермский рынок добровольного медицинского страхования высококонкурентным, одним из самых крупных в этом сегменте в ПФО. Сборы по итогам I квартала 2025 года (последняя опубликованная статистика ЦБ) составили 765 млн руб.— рынок Прикамья занял третье место в округе после Самарской области (1,97 млрд руб.) и Татарстана (1,26 млрд руб.). Сборы по ДМС в I квартале этого года в Пермском крае выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Госпожа Галаничева объяснила такой быстрый рост активным спросом на соцпакеты, помогающие привлекать и удерживать сотрудников в условиях кадрового дефицита. Кроме того, ДМС используется в качестве способа борьбы с пропусками работы по болезни, что особенно актуально в условиях нехватки кадров. Сегмент ДМС растет также в связи с высокими темпами удорожания медицинских услуг. Рост тарифов в этой сфере составляет примерно 5–9% в год. Средняя цена полиса ДМС в 2024 году увеличилась на 8–9%.

«Классический набор услуг — это скорая помощь, лечение в стационаре и амбулаторно. Одним из наиболее значимых изменений стало включение телемедицинских консультаций в стандартные программы. Всего около трех лет назад эта услуга перешла из разряда инновационных опций в категорию практически обязательных»,— комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование». Трендом стал устойчивый рост спроса на профилактические и велнес-ориентированные программы в корпоративном ДМС. По сравнению с периодом двух-трехлетней давности работодатели стали значительно чаще включать в соцпакет дополнительные сервисы, направленные на поддержание здоровья и раннее выявление рисков. К ним относятся как цифровые чекапы (комплексные онлайн-обследования и анкетирования), так и онлайн-, а также очные программы физической активности (тренировки, йога, ЛФК) и даже консультации нутрициолога.

Отметим, в январском топ-91 страховых компаний России по совокупному объему страховых премий по ДМС (с учетом входящего перестрахования, по версии «Эксперт РА» для „Ъ“) в пятерку лидеров входили АО «Страховое общество газовой промышленности» (доля рынка 29,3%), ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (17,8%), АО «АльфаСтрахование» (10,8%), Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (8,8%) и Страховое акционерное общество «ВСК» (4,8%).

Среди страховых медорганизаций (ДМС), работающих в Прикамье,— «РЕСО-Гарантия», ВСК, «Энергогарант», «Макс-М», «Адонис», «Ренессанс страхование», «Росгосстрах», «Медпрана-люкс», «Согласие», «Капитал-Страхование» и другие.

Рынок подрастет еще В центре стоматологии и имплантологии «Астра-мед» подтверждают рост рынка ДМС в Прикамье на примере своего лечебного учреждения, но конкретные показатели не называют. В «Астра-мед» уточняют, что страхователями на рынке ДМС выступают как физические лица, так и работодатели. Добровольное медстрахование стало более распространено по сравнению с прошлыми годами, в том числе в области стоматологии. В частности, в «Астра-мед» пациенты с полисами ДМС составляют 10–15%.

По словам директора стоматологической клиники «Астра-мед» Ирины Кузнецовой, в сферу ДМС вовлечены крупные предприятия, приобретающие своим сотрудникам полисы для заботы об их здоровье. Предоставление такого вида поддержки определяется финансовыми возможностями организации. При этом работодатели стремятся ограничить издержки на ДМС за счет заключения договоров с меньшим набором рисков. Так, в программах страхования исключены такие виды дорогостоящих услуг, как протезирование зубов, имплантация. Чаще всего сотрудники компаний по ДМС могут пользоваться такими услугами, как общая, профилактическая стоматология, терапевтическое лечение зубов.

Стоимость полисов ДМС рассчитывается индивидуально и утверждается работодателем при заключении договора. «В основном к нам обращаются пациенты, у которых установлен лимит по стоимости услуг на полугодие или год. Средний размер полиса только по стоматологическим услугам составляет около 30 тыс. руб. У кого-то общая стоимость полиса ДМС может быть минимальной, с общим лимитом в 10–20 тыс. руб., кто-то пользуется расширенными программами с лимитом в 50–100, 200 тыс. руб. или более»,— уточнила Ирина Кузнецова.

Многие крупные пермские компании оформляют для своего персонала полисы ДМС. Например, «Уралкалий» предоставляет их сотрудникам после первого месяца работы на предприятии. В компании по ДМС застрахованы 100% сотрудников. «Полис ДМС — обязательная льгота, предоставляемая компанией, так как этот вид стимулирования направлен на поддержание здоровья сотрудников и их своевременную реабилитацию, что оказывает влияние и на уровень заболеваемости (абсентеизма)»,— говорят в «Уралкалии».

Сотрудников предприятия обслуживают в базовых медицинских учреждениях ООО «Уралкалий-Мед», входящего в «Уралкалий»,— в Перми, Соликамске Березниках. Для персонала, работающего в Москве, Санкт-Петербурге и Перми, предусмотрено обслуживание в клиниках этих городов. Наполнение полиса стандартно: амбулаторно-поликлиническая, стоматологическая помощь, диагностические процедуры (лабораторные и инструментальные обследования), телемедицина, второе медицинское мнение, психологическая поддержка, вакцинация, физиотерапевтические процедуры, цеховой фельдшер.

Как рассказывают в пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», работники компании и их дети имеют возможность обратиться в частную клинику по полису ДМС. Кроме того, в центральном офисе «ЛУКОЙЛ-Перми» есть собственное медицинское крыло. Здесь сотрудники могут получить экстренную помощь, оформить больничный, пройти ряд процедур.

Предприятие «Протон-ПМ» сейчас не оформляет своим сотрудникам полисы добровольного медицинского страхования. «Однако этот вопрос рассматривается, поскольку забота о здоровье и благополучии работников является одним из приоритетов на предприятии»,— заметили в пресс-службе организации. На заводе вместе с краевым минздравом регулярно проводятся акции по обследованию сотрудников, например «Онкопатруль». На «Протоне-ПМ» функционируют также два медпункта ФМБА России, в которых сотрудник может получить первую помощь, проконсультироваться, сделать перевязку или пройти курс инъекций. В незадействованных в строительных работах кабинетах организуются врачебные приемы сотрудников, для этого предприятие заключило договор на оказание медицинских услуг с клиникой «Роден-Мед».

Опрошенные эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка добровольного медстрахования. Оксана Сидлецкая из hh.ru указывает, что работодатели Пермского края понимают важность добровольного медстрахования сотрудников. По данным ноябрьского исследования hh.ru, 71% опрошенных работодателей по России в целом отметили, что хотели бы ввести ДМС для своих сотрудников. Еще 59% намеревались в 2025 году увеличить свои затраты на персонал.

«Вероятно, рост сегмента продолжится — дефицит кадров сохранится в ближайшее время, а ДМС, как показывает практика, в таких условиях становится практически обязательным фактором привлечения востребованных специалистов»,— рассуждает Юлия Галаничева из «Ренессанс страхование».

Евгения Ахмедова