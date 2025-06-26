Лечение в частном порядке

В апреле 2025 года жители Пермского края потратили на мед­услуги 1,8 млрд руб., что почти на 13% больше, чем годом ранее. Значительная часть пермских клиник за последний год увеличила свои финансовые показатели. По словам участников рынка, несмотря на рост цен, спрос на платные медицинские услуги в регионе стабильно увеличивается, особенно на стоматологию и диагностику. Эксперты считают, что препятствием для развития коммерческой медицины является дорогостоящее оборудование и дефицит профессиональных кадров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 47% россиян пользуются услугами частных медиков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ 47% россиян пользуются услугами частных медиков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Расходы жителей Пермского края на на платные медицинские услуги в апреле выросли на 12,9% и составили 1,83 млрд руб. (в апреле 2024-го — 1,62 млрд руб.). Такие данные приводит Росстат. Согласно отчету, в апреле Прикамье заняло пятую позицию в рейтинге регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по объему потраченных средств на частные медуслуги. На первом месте — Республика Башкортостан (4,9 млрд руб.), на втором — Республика Татарстан (4,1 млрд руб.), на третьем — Нижегородская область (3,3 млрд руб.), на четвертом — Самарская область (2,2 млрд руб.). Данные за май Росстат еще не опубликовал. Всего за первые четыре месяца 2025 года пермяки потратили на медуслуги более 6,7 млрд руб.

Растущий спрос подтверждается финансовыми результатами пермских клиник за 2024 год. Согласно базе данных Rusprofile, в прошлом году выручка АО «Медицинский центр „Философия красоты и здоровья“» выросла на 15% и составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 88% и достигла 52 млн руб. Выручка ООО «Клиника Жизни» составила 10 млн руб. (+14%), прибыль — 79 тыс. руб., что в три раза больше результатов предыдущего года. Чистая прибыль ООО «Аксиома», управляющего одноименным медицинским центром, составила в 2024 году 6,5 млн руб. (+124%), выручка — 506 тыс. руб. (+184%). ООО МЦ «Диомид» показало прибыль 14 млн руб. (+327%) и выручку 105 млн руб. (+49%). ООО «Медицина» отчиталось о 24 млн руб. выручки (+11%) и 3,7 млн руб. прибыли (+84%).

Примечательно, что рост выручки с одновременным снижением чистой прибыли в основном демонстрировали в прошлом году местные стоматологии. Выручка клиники ООО «ГутенТаг» выросла на 86% и достигла 201 млн руб., при этом прибыль уменьшилась на 28%, составив 11 млн руб. Выручка ООО «Новая стоматология» (клиника Deniti) составила 54 млн руб. (+17%), прибыль — 6,5 млн руб. (–38%). ООО «Стоматцентр» достигло выручки 59 млн руб. (+24%) и снизило прибыль до 4,9 млн руб. (–58%).

По словам владельца и генерального директора стоматологической клиники «ГутенТаг» Дмитрия Карпинского, снижение прибыли связано с удорожанием необходимого оборудования, уплатой налогов и тратами на зарплату специалистам. Вместе с тем господин Карпинский подтверждает общий рост популярности платной медицины и называет стоматологию «хедлайнером» рынка.

Одной из тенденций развития современной частной медицины эксперт называет роботизацию лечебных процессов. «Сегодня внедряется большое количество новейших технологий, например в услугах сканирования, 3D-печати. Поэтому мы можем наблюдать некую унификацию и стандартизацию бизнеса. Если раньше протезы в стоматологии изготавливались около двух-трех недель, то теперь клиники, соблюдающие цифровые протоколы, могут выпускать их за один-два дня. При этом качество протезов не становится от этого хуже»,— пояснил господин Карпинский. Руководитель «ГутенТаг» уточнил, что из-за санкций инновационное оборудование является весьма дорогим и недоступным для ряда участников рынка, поэтому многие клиники переориентируются на китайских производителей, однако они «пока не дотягивают до международных стандартов».

Среди новых локальных медпроектов наибольший рост финансовых показателей продемонстрировало ООО «Три педиатра». Общество, созданное в 2023 году, управляет одноименным консультативным медцентром для детей и беременных женщин. Согласно Rusprofile, выручка компании в 2024 году увеличилась на 895% и составила 915 тыс. руб. Результатом работы «Трех педиатров» в прошлом году стала первая прибыль в размере 137 тыс. руб. По словам руководителя медучреждения Натальи Хановой, такой результат связан с ростом числа пациентов. Она отметила, что пока в Прикамье нет достаточного количества доступных частных клиник для детей вне краевой столицы. Поэтому «Три педиатра» практикует формат «выездной клиники»: каждые две недели специалисты выезжают в муниципалитеты. По словам госпожи Хановой, в основном в центр обращаются с детьми со «сложными случаями», например с бронхиальной астмой, тяжелым течением пищевой аллергии, задержкой в развитии.

«В государственной медицине бытует мнение, что коммерческий сектор забирает себе большую часть специалистов, которых готовит медицинский университет. В связи с этим формируется острая конкуренция за кадры. На мой взгляд, частному здравоохранению нужно обратить внимание на федеральные программы и участие в проектах кадровой направленности. Это поспособствует более быстрому решению проблемы сложившегося дефицита врачей»,— подчеркнула руководитель «Трех педиатров».

Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, приоритетом ведомства в первую очередь является развитие государственного бюджетного здравоохранения. При этом взаимодействие с коммерческими организациями происходит частично в рамках программы ОМС «в целях повышения доступности отдельных видов медицинской помощи населению региона». Кроме этого, краевые власти и представители бизнеса заинтересованы в создании в Прикамье туристической среды медицинского направления. Тактику и стратегию так называемого «медицинского туризма» стороны обсудили на майской панельной дискуссии в рамках «Дней пермского бизнеса».

По словам зампредседателя краевого правительства Сергея Никифорова, регион располагает большим потенциалом для развития туристической медицинской инфраструктуры. Это обусловлено строительством крупных медучреждений, включая детский реабилитационный центр и онкологический центр, которые смогут оказывать помощь и детям из других регионов. По данным краевого минтуризма, наиболее привлекательными направлениями для иногородних пациентов могут стать пермская стоматология, ввиду более конкурентного ценового предложения, а также местные курорты и санатории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Хедлайнером» рынка частной медицины по-прежнему является стоматология

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ «Хедлайнером» рынка частной медицины по-прежнему является стоматология

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На кадровую проблему обратил внимание и Дмитрий Карпинский. По его словам, дефицит связан не только с фактическим отсутствием квалифицированных кадров, но и с необходимостью регулярного повышения заработной платы. «Для решения этого вопроса „ГутенТаг“ сотрудничает с Пермским государственным медицинским университетом им. академика Е. А. Вагнера. В частности, на базе нашей клиники мы предоставляем студентам возможность познакомиться с профессией посредством уроков за компьютерами и станками, а также изучить нюансы работы с современным оборудованием. Вкладываясь в кадры сегодня, мы обеспечиваем качественное развитие медицины в перспективе»,— подчеркнул господин Карпинский. Он отметил также, что если раньше пермский медуниверситет выпускал в год около 200 студентов-стоматологов, то теперь число выпускников снизилось до 60.

По данным аналитиков, несмотря на дефицит кадров, санкции и рост стоимости кредитных ресурсов, отечественный рынок медицины демонстрирует устойчивое развитие. Это связано в том числе с усилением крупных федеральных игроков за счет поглощения ими более мелких региональных. Например, в мае 2025 года ГК «МД Медикал», управляющее сетью клиник «Мать и дитя», объявило о приобретении 100% в уставном капитале ООО «МЦ Эксперт». В сделку вошли пермские филиалы сети на ул. Монастырской, 42а, и на ул. Подлесной, 6. Ранее компании пермской медицинской сети «Лабдиагностика» приобрела московская группа «Медси».

Партнер Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский считает, что полного вытеснения локальных клиник не произойдет, так как многие из них сохраняют устойчивые позиции «за счет гибкости, индивидуального подхода и более глубокого понимания потребностей жителей». По словам аналитика, в целом по стране примерно 47% россиян пользуются услугами частных медиков, в то время как платными услугами в государственных медицинских учреждениях — только 14,1%. В Прикамье развитие частной медицины идет в русле общероссийских тенденций. «Пермские частные клиники нередко занимают значительную долю в сегменте амбулаторной помощи и диагностики по сравнению с филиалами федеральных игроков. Особенностью пермского рынка является высокая конкуренция среди небольших и средних клиник, а также наличие сильных локальных брендов, которые пользуются доверием у населения»,— отмечает господин Жарский.

Увеличению числа пациентов частных клиник не мешает стабильный рост стоимости приема врача. Как свидетельствует аналитический проект Т-data, средний чек за медуслуги в России за прошлый год увеличился на 15% и составил почти 4,5 тыс. руб. По данным Дмитрия Карпинского, цены на медуслуги в регионе выросли за последний год примерно на 10–15%, а с начала СВО — на 30–40%. Средний чек за посещение врача в краевой столице, по оценкам аналитиков, варьируется от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

Несмотря на сложные экономические условия, отечественный рынок частной медицины продолжит развиваться, полагают эксперты. По словам господина Карпинского, вероятнее всего, в ближайшем будущем медицинские услуги будут доступны более широкому кругу пациентов из-за конкуренции на рынке. Дмитрий Жарский добавил, что наиболее востребованы узкие специалисты, включая эндокринологов, кардиологов, гастроэнтерологов, а также специалисты по программам комплексных чекапов и профилактических осмотров. «Во многом это обусловлено изменением отношения населения к качеству медицинской помощи. Жители Перми готовы платить за такие услуги, так как ценят уровень сервиса, внимание к проблеме и отсутствие очередей»,— считает аналитик.

Анастасия Леонтьева