Гендиректора тутаевского предприятия осудили за невыплату зарплаты

Суд признал виновным генерального директора тутаевского коммерческого предприятия в полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предприятие занимается изготовлением и ремонтом производственного оборудования. Суд установил, что инженер организации с ноября 2023 года по март 2024 года не получал заработную плату, общая сумма невыплаченных средств составила 130 тыс. руб. На скамье подсудимых оказался руководитель предприятия.

«Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.»,— сообщили в следственном управлении.

Имущество гендиректора арестовано на сумму 1 млн руб. в целях обеспечения возмещения ущерба.

Алла Чижова