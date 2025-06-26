Лечите это немедленно

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Спрос на медицинские услуги продолжает расти. Частные компании фиксируют рост обращений и, соответственно, прибыли. Дело не только в том, что люди стали чаще болеть. Растет осведомленность о необходимости лечения и профилактики заболеваний. Если раньше граждане больше доверяли «бабушкиным» рецептам и чаще занимались самолечением, то сегодня предпочитают обращаться к врачу и регулярно проверять состояние своего здоровья. Проверка здоровья в частной клинике стоит недешево, но это гораздо выгоднее, чем бороться с последствиями запущенных болезней.

В здоровье работников заинтересован и бизнес. В условиях кадрового голода все больше компаний уделяют внимание сохранению здоровья своих сотрудников. Если раньше оздоровительные программы на предприятиях носили лишь номинальный характер, то сегодня это реально действующие практики. Так, работодатели готовы оплачивать не только полисы добровольного медицинского страхования, но и занятия спортом своих сотрудников и даже составлять здоровое меню столовых.

Оценить эффективность таких мер пока сложно. Но работодатели говорят о снижении количества больничных листов и повышении производительности труда. Хочется надеяться, что в будущем такие действия и в самом деле приведут к тому, что медицина будет ориентирована в первую очередь на профилактику заболеваний и больных людей станет меньше. Будьте здоровы!