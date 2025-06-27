Ижевский «Ива-парк» благоустроят по федеральной программе

В Ижевске благоустроят «Ива-парк» около пруда на улице Автозаводской: такой выбор сделали 14,9 тыс. горожан в рейтинговом голосовании за обновление общественных пространств в 2026 году по нацпроекту, сообщил в Telegram глава Удмуртии Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

2-е место с отставанием примерно в 200 голосов занял проект реконструкции сквера «Дружба» за зданием бывшего одноименного кинотеатра в центре города, 3-е — сеть карманных парков на улице Удмуртской. За последний объект проголосовали 10,5 тыс. горожан. Всего в голосовании поучаствовали 125 тыс. жителей региона. Оно длилось два месяца.

На аппаратном совещании 23 июня господин Бречалов рассказывал, что благоустройство пруда на улице Автозаводской также поддержит автоконцерн «АвтоВАЗ».