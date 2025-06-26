50 тысячам украинцев отказали во въезде в РФ из соображений госбезопасности

В ходе пограничного контроля предотвращен въезд в Россию более 24 тыс. украинцев, заподозренных в причастности к терроризму и экстремизму. Еще свыше 26 тыс. граждан Украины не пустили в РФ по причине их возможных связей со спецслужбами, националистическими структурами и вооруженными формированиями, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Всего по данным господина Кокова, на территории России находится около 1 млн переселенцев с Украины. Замсекретаря Совбеза считает, что некоторые из них используются украинскими спецслужбами для организации «законспирированных ячеек и пособнической базы». Их вовлекают в антироссийскую деятельность в том числе посредством угроз и шантажа, говорит Юрий Коков.

По данным члена Совбеза, за январь–май 2025 года на территории России зафиксирован 481 теракт. В 2024 — 645 подобных атак.