Нелегкая китайская доля

Крупная пермская автомобильная компания «Форвард-Авто» продала группе «Автопрестиж» дилерство китайской марки Changan. В «Форвард-Авто» говорят, что на рынке есть компании, которые умеют выстраивать работу с этим брендом более эффективно. В «Автопрестиже» надеются на дальнейший рост продаж Changan, эта марка одна из самых популярных в Прикамье. Эксперты отмечают, что «Автопрестиж» расширяет порт­фель «понятных для себя» брендов, несмотря на то, что авторынок находится в сложном положении из-за спада спроса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

О сделке между дилерами «Ъ-Прикамье» рассказали источники на авторынке. По их данным, «Автопрестиж» также получил в аренду автосалон Changan площадью 1,4 тыс. кв. м, где раньше работал «Форвард-Авто». Представители последнего факт продажи дилерства подтвердили. «Changan — сильный и перспективный бренд. В Перми автомобили этой марки демонстрируют стабильный спрос, интерес к ним со стороны покупателей высокий»,— сказал «Ъ-Прикамье» руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров. По его словам, в «Форвард-Авто» пришли к выводу, что на данном этапе есть компании, которые умеют выстраивать работу с брендом Changan более эффективно, поэтому продажа стала «осознанным решением». О финансовой стороне сделки господин Бахтияров не рассказал.

Гендиректор «Автопрестижа» Артем Кононов пояс­нил, что в портфеле группы уже есть дилер Changan в Калуге. Господин Кононов говорит, что ожидает дальнейший рост продаж автомобилей этой марки.

Как указано на сайте «Форвард-Авто», дилер работает в 11 городах России, среди которых Пермь, Волгоград, Уфа, Тюмень и Сургут. Компания реализует в Прикамье автомобили Lada, Omoda, Volkswagen, JAC, Chery, Jetour, Livan, Mitsubishi и прочие. Салон Changan в Перми был для «Форвард-Авто» единственной точкой продажи бренда.

«Автопрестиж» работает в Перми, Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге, Калуге и Волгограде. В Прикамье компания является дилером Geely, Knewstar, GAC, Belgee, Baic, Mitsubishi и Sollers. Недавно автодилер арендовал в городе бывший салон российской автомобильной группы «Ключ-авто». Там продавались подержанные машины и новые китайские авто Jetour. Кроме того, в этом году «Автопрестиж» получил контроль над волгоградским дилером автомобилей Geely, Belgee и Knewstar.

Changan выпускает китайский концерн Changan Automobile. Согласно данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков Verra, в 2024 году этот бренд занял пятое место в ТОП-5 автомобильных марок по числу регистраций в Пермском крае. По количеству зарегистрированных в регионе новых автомобилей доля Changan составила 6,8%. Помимо «Автопрестижа», в Прикамье работают еще три дилера марки: Verra, «Демидыч» и «Дав-Авто».

Владелец консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин полагает, что дилерство Changan было продано «Автопрестижу» со складскими остатками и запасными частями для этих авто. «Возможно, „Форвард-Авто“ отказался от продаж этой марки машин в связи с тем, что салон находится в арендованном помещении. „Автопрестиж“ же расширяет портфель понятных для себя брендов»,— сообщил господин Деткин. Марку Changan эксперт назвал интересным продуктом с хорошими перспективами. В то же время он отметил конкуренцию дилеров этой марки в Перми. «Есть вопрос и с общим положением дел на автомобильном рынке. Сегодня ряд компаний оптимизируют свой портфель брендов, а также арендованные площади ввиду спада спроса на новые автомобили»,— считает Алексей Деткин.

Евгения Ахмедова