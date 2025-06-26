Парламент Грузии принял закон, существенно ограничивающий свободу слова

83 депутата от правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) проголосовали вечером в четверг в третьем, окончательном чтении за новую редакцию закона «О свободе слова и выражения».

Закон принят в ускоренном порядке и единогласно в условиях, когда все оппозиционные политики либо отказались от депутатских мандатов, обвинив ГМ в фальсификации парламентских выборов 26 октября 2024 года, либо бойкотировали заседание.

Фундаментальное изменение по сравнению с предыдущим законом касается ответственности за клевету или распространение сведений, порочащих «имя и деловую репутацию».

Отныне любой чиновник либо гражданин может подать в суд на журналиста за «распространение клеветнических сведений», а груз доказательства неправомочности утверждений возлагается не на истца, как до сих пор, а, наоборот, ответчик обязан доказывать обоснованность своих утверждений.

При этом если журналист откажется назвать информатора, это может стать основанием для его осуждения по административному кодексу. По требованию истца суд может обязать ответчика публично опровергнуть свои утверждения либо возместить моральный ущерб крупной денежной компенсацией.

Кроме понятий «клевета» и «покушение на личную и деловую репутацию», в закон вводится до сих пор не существовавшее в нем понятие «оскорбление». Причем оскорблением чиновника или любого гражданина может рассматриваться в том числе пост в социальной сети, а не только в газетной статье и телесюжете.

В новой редакции закона также отсутствует пункт о недопустимости ограничения свободы слова и выражения по соображениям защиты частной жизни чиновника и гражданина.

Законом ускоряется процедура рассмотрения исков о клевете и оскорблении: с одного месяца — как в предыдущей редакции закона — до десяти дней.

Устанавливается стодневный срок давности для внесения иска к журналисту. Причем особо подчеркивается, что этот срок касается и тех высказываний либо утверждений, которые распространены журналистом даже до принятия новой редакции закона.

Все грузинские неправительственные организации и оппозиционные партии солидарно заявили, что этот закон «устанавливает в стране диктатуру российского стиля». Впрочем, спикеры ГМ отвечают, что Грузия, стремящаяся к членству в ЕС, «лишь переходит с американских на европейские стандарты свободы слова и выражения».

Георгий Двали, Тбилиси