Кабмин планирует снять статус государственного научного центра с ВНИИМЕТМАШ им. Целикова

Правительство планирует снять статус государственного научного центра с Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения (ВНИИМЕТМАШ) имени А. И. Целикова. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

ВНИИМЕТМАШ был основан в 1959 году. Институт занимается машиностроительными разработками для заводов черной и цветной металлургии, выпускает оборудование для производства строительной металлопродукции. В институте также отливают церковные колокола, производят агрегаты для цветной металлургии и специализированное оборудование для городских служб.

Статус государственного научного центра подтверждает высокий уровень результатов, достигнутых институтами, и значимость проведенных ими научных исследований и экспериментальных разработок. ВНИИМЕТМАШ получил статус в 1994 году. С чем связано снятие статуса с института — в проекте правительства не уточняется.

Полина Мотызлевская