В Черноземье 27 июня будет облачно и дождливо, от +11°С до +20°С

В пятницу, 27 июня, в Черноземье прогнозируется облачная погода, во всех регионах пройдут небольшие дожди. Температура будет варьироваться от +11°C до +20°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток осадков не ожидается. Ночью прогнозируется малообачность, +12°C. Днем — переменная облачность, +20°C.

В Воронеже ночью синоптики прогнозируют облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура снизится до +13°C. Днем ожидают облачную погоду, небольшой кратковременный дождь, температура поднимется до +20°C.

В Курске ночью будет малооблачно, без осадков. Похолодает до +12°C. Днем прогнозируют переменную облачность без дождя, потеплеет до +21°C.

В Липецке на протяжении суток будет облачная погода. Ночью временами будет небольшой дождь, до +11°C. Днем осадки сохранятся, до +19°C.

В Орле ночью будет облачно, без осадков, похолодает до +11°C. Днем — облачно с прояснениями, осадков не будет, температура поднимется до +19°C.

В Тамбове синоптики на протяжении суток временами ожидается дождь. Ночью — облачно, до +12°С. Днем будет облачно с прояснениями, потеплеет до +19°С.

Ульяна Ларионова