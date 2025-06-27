Им патент необходим

Нефтекамский машиностроительный завод (НМЗ) продолжает отбиваться от претензий по поводу изобретений, патенты на которые принадлежат предприятию. Президиум суда по интеллектуальным правам направил на новое рассмотрение иск Владимира Кушнарева, который пытается лишить завод прав на 26 изобретений. Господин Кушнарев принимал участие в их разработке и требует лишить НМЗ прав на них. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований, посчитав, что господин Кушнарев выбрал неверный способ защиты. Кассационная инстанция решила, что этот вывод является преждевременным и вернула иск на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Президиум Суда по интеллектуальным правам вернул на новое рассмотрение иск изобретателя Владимира Кушнарева к ООО «Нефтекамский машиностроительный завод» (учредители — московское АО «Силовые системы» и ООО «Востокинвестпроект»). Господин Кушнарев просит суд признать недействительными 15 патентов на изобретения, семь — на полезные модели и четыре — на промышленные образцы. Спорные документы были выданы в 2013-2019 годах.

В феврале этого году Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении иска.

В суде господин Кушнарев заявил, что, будучи соавтором изобретений «не давал заводу согласия на получение этих патентов, и не являлся сотрудником завода». По его мнению, «охраняемые ими решения должны находиться в общественном достоянии».

Нефтекамский машиностроительный завод просил в удовлетворении иска отказать в связи с пропуском срока исковой давности.

Один из соавторов изобретений — Юрий Обозный, участвующий в процессе в качестве третьего лица, просил отказать в иске. По его словам, Владимир Кушнарев, «являясь бенефициарным владельцем» завода, действует в его интересах: пытается признать патенты недействительными, чтобы не выплачивать авторское вознаграждение господину Обозному.

В марте этого года Верховный суд Башкирии обязал Нефтекамский машиностроительный завод выплатить Юрию Обозному 26,8 млн руб. (см. Ъ от 24 марта). Господин Обозный с февраля 2015-го по август 2022 года работал заместителем директора предприятия и в соавторстве создал 26 служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Завод отказался выплачивать ему авторское вознаграждение, поэтому он пошел в суд.

Юрий Обозный также обратил внимание, что Владимир Кушнарев «принимал личное участие в патентовании всех спорных решений», а его сын, который тоже является соавтором — Иван Кушнарев — занимал должность заместителя генерального директора по экономике и развитию НМЗ.

Суд первой инстанции отметил, что завод имел право на получение спорных патентов, так как их соавторы — Юрий Обозный и Иван Кушнарев — были его сотрудниками. Так как истец не работал в НМЗ, указано в решении, у него, согласно ГК РФ, есть право потребовать указать себя в качестве одного из патентообладателей наравне с ответчиком. Требуя полного признания патентов недействительными, господин Кушнарев избрал ненадлежащий способ защиты, указал суд.

Президиум Суда по интеллектуальным правам посчитал, что нижестоящая инстанция не учла ряд моментов. При новом рассмотрении, указал он, необходимо выяснить «имеется ли между сторонами спор о порядке распоряжения правом на получение патента, оценить адекватность избранного истцом способа защиты и соразмерность меры защиты совершенному нарушению права, исследовать цель, преследуемую Кушнаревым В.И. при подаче настоящего иска».

«Президиум СИП впервые рассмотрел весьма непростой правовой вопрос: один из авторов изобретения просит не включить его в число патентообладателей, а аннулировать патент полностью,— отмечает старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин.— Президиум окончательно ничего не решил, а только указал на то, что суд первой инстанции должен был учесть в этой ситуации. Такой подход представляется сбалансированным. И, смею предположить, при новом рассмотрении в иске будет отказано полностью либо суд включит истца в число патентообладателей наряду с заводом».

Патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков назвал выводы президиума СИП верными. «Суд первой инстанции не установил, давал ли истец согласие на получение заводом спорных патентов. Перспектива очень сильно зависят от фактических взаимоотношений сторон. Наверняка какие-то взаимоотношения между ними все-таки были, поэтому суду предстоит их оценить»,— пояснил эксперт.

Булат Баширов