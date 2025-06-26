Президент Румынии анонсировал переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз

Евросоюз начнет переговоры о вступлении Молдавии в ЕС 4 июля. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе. По его словам, тема будет обсуждаться на саммите Молдавия—ЕС в Кишиневе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Как известно, в процессе присоединения ведутся переговоры по 33 главам,— сказал Никушор Дан.— Первая секция будет открыта на саммите, который состоится в Кишиневе 4 июля с участием представителей Европейской комиссии».

По словам румынского лидера, в ходе переговоров в Кишиневе будет обсуждаться глава «Фундаментальные ценности».

В июне прошлого года Брюссель запустил переговоры о вступлении в Евросоюз с Киевом и Кишиневом. Тогда обе страны были предупреждены еврочиновниками: короткого пути к членству не существует. Вступление в ЕС предполагает анализ законодательств каждой из стран по 33 главам, каждая из которых разбита на кластеры.

Украина и Молдавия получили статусы стран—кандидатов на членство в июне 2022 года. Еврокомиссия призывала их провести антикоррупционные и судебные реформы, поскольку критерии для вступления в ЕС требуют соблюдения принципов свободы, уважения прав человека и правового государства.

Подробности — в материале «Ъ» «Обещанного до 2030 года ждут».

Анастасия Домбицкая