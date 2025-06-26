Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов

Индекс Мобсиржи поднимался выше 2800 пунктов впервые с 19 июня. По данным площадки, во время торговой сессии 26 июня индекс достиг 2803,45 пункта.

По состоянию на 18:04 мск индекс рос на 0,38%, до 2801,28 пункта. Индекс РТС составил 1128,32 пункта (+0,35%).

Лидерами роста стали акции «Русала» (+3,15%), «Норильского никеля» (+2,99%), MDMG (2,26%), «Интер РАО» (+2,14%) и ММК (2,02%). Сильнее всего просели бумаги HeadHunter (–1,68%), ВТБ (–0,5%), НОВАТЭКа (–0,46%), МТС (–0,45%) и БСП (–0,17%).