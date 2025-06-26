Венгрия и Словакия в очередной раз выступили против новых антироссийских санкций ЕС. В частности, словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что 18-й пакет ограничительных мер противоречит интересам его страны. В качестве компромисса предлагается отложить принятие документа и продолжить обсуждение. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Сенат США в скором времени проголосует по своему санкционному законопроекту. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что после саммита НАТО ситуация в стане западных союзников серьезно изменилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«Папочка» уехал, а Евросоюз, как и обещал, приступил к обсуждению 18-го пакета антироссийских санкций. Предыдущий, 17-й пакет, был принят менее месяца назад. Венгрия и Словакия традиционно выступают против, и, как всегда, есть уверенность, что они в итоге дадут себя уговорить. Однако на этот раз имеются принципиальные изменения. Как известно, страны НАТО накануне достигли компромисса с Америкой по повышению оборонных расходов до 5% ВВП. Очень довольный Дональд Трамп объявил об очередной своей победе и достижении компромисса с европейскими союзниками.

При этом на первый план выходят новости с закрытого заседания военного блока. Подробностей немного, но речь там, видимо, шла о российской угрозе для Европы и о текущем положении Украины. Трамп согласился, что обстановка сложная и призвал коллег вооружаться: выделяйте бюджеты, оружие мы вам предоставим. Коллеги просили поддержать антироссийские санкции, президент США дал понять, что пока воздержится от подобных мер, поскольку есть еще возможность договориться. Хотя ничего исключать нельзя. Более того, как сообщил на пресс-конференции в Гааге Фридрих Мерц, американский Сенат в ближайшие дни проголосует по законопроекту об антироссийских ограничительных мерах.

Федеральный канцлер Германии в ходе личной встречи с Трампом призвал главу Белого дома этот документ одобрить. Но что именно тот ответил, не совсем понятно. При положительном решении Соединенных Штатов 18-й пакет санкций ЕС вкупе с американскими действиями будет выглядеть уже совсем по-другому. Трамп, видимо, не хочет напрямую участвовать в давлении на РФ, однако пытается всячески подталкивать к этому Старый Свет. В этом он верен своей старой тактике. Мол, если говорите, что вам угрожают, тогда действуйте, а не кричите «на помощь», переходите от слов к делу. Санкции это, конечно, хорошо, но недостаточно, чтобы показать всю серьезность намерений. США, со своей стороны, гарантируют поддержку и в случае серьезного обострения подстрахуют.

Возможно также, что Америка окажет давление на указанных выше Орбана и Фицо, чтобы особенно не чинили препятствий санкционным законам.

Однако все это будет делаться без лишней огласки. Если же европейские союзники так и продолжат топтаться на месте, тогда и Америка не сможет помочь в должной степени. Судя по всему, конкретные изменения произойдут уже в ближайшие дни. Сейчас завершается обмен пленными между Россией и Украиной, а дальше, по идее, запланирован новый раунд переговоров, а также телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. После чего, возможно, ситуация прояснится. Пока же все выглядит достаточно туманно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе