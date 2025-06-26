Ветеринары ждут вакцины

Ветеринары пожаловались на нехватку вакцин для кошек и собак. С начала 2025 года в клиники поступило в два раза меньше препаратов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщили опрошенные “Ъ FM” участники рынка. По их словам, дефицит связан с тем, что многие зарубежные фармацевтические компании ушли из России после февраля 2022 года. В свою очередь это повышает риски, связанные со здоровьем домашних животных. А их владельцам станет трудно перемещаться по стране из-за отсутствия в ветеринарном паспорте штампа о прохождении вакцинации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сейчас ситуация близка к критической, рассказал “Ъ FM” директор Национальной ветеринарной палаты Александр Фомин: «Эта ситуация возникла не сейчас, она шла по нарастающей. Из-за сокращения деятельности иностранных компаний на территории России поставки импортных вакцин сократились. Российские производители увеличили, а в некоторых случаях в два-три раза, объем выпускаемой вакцины, но ситуацию это не смогло выровнять полностью.

По нашим данным, сейчас на рынке потребность в вакцинах для мелких домашних животных составляет порядка 20-25 млн доз, а обращается примерно 10-12 млн. Конечно же, эта ситуация вызывает напряженность в ветеринарной сфере. В клиниках большая очередь на вакцинацию.

Импортные препараты в небольшом количестве либо остались на складах, либо завозятся. Конечно же, рост цен есть. Сейчас многие импортные вакцины не зарегистрированы в стране, но завозятся по серому импорту. Помимо того, что выходит дороже, нам как специалистам неприемлемо такое решение, потому что не соблюдаются нормы хранения. Такие вакцины уже не являются иммунобиологическим препаратом и не приводят к должному эффекту — выработке иммунитета».

Россельхознадзор уже взял ситуацию под контроль, как пишут «Известия», чиновники планируют встретиться с производителями и поставщиками, чтобы обсудить решение проблемы дефицита. Однако когда, не уточняется. В свою очередь в Минсельхозе изданию сообщили, что рынок ветеринарных препаратов стабильно пополняется аналогами от российских компаний и при необходимости производители могут нарастить объемы выпуска. И такая мера назрела уже давно, говорит руководитель Ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов: «Отсутствие препаратов приводит к тому, что врачи не могут проводить плановые профилактические вакцинации против инфекционных заболеваний животных, и это может провоцировать вспышки, например, у собак чумы плотоядных, вирусный энтерит, гепатиты и так далее. Надо подумать о том, чтобы как можно быстрее компенсировать эту недостающую потребность вакцин. Спрос на них большой, а животных в домах меньше не стало.

Если этого не сделать, последствия будут печальные, потому что животные начнут массово вымирать, как это было в 1980-е».

В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей “Ъ FM” сообщили, что поставки вакцин возобновятся в необходимом объеме уже в июле. Также там отметили, что из-за сложностей с регистрацией некоторые востребованные зарубежные препараты появятся в продаже чуть позже. По параллельному импорту такие вакцины ввозить нельзя, объяснил сотрудник образовательного центра Российской кинологической федерации Евгений Пудеев. По его словам, из-за дефицита многие заводчики вынуждены покупать препараты исключительно через знакомых врачей: «При ввозе вакцин нужно учитывать правила хранения, при транспортировке они не должны нагреваться.

Собак и кошек очень много, вакцины нужны. Есть два пути. Первый —законопослушный: идти в станцию по борьбе с болезнями животных, которая обслуживает район, в котором человек живет, и разговаривать с ветеринарами, что именно предлагается, что могут посоветовать, и постараться все-таки официальным путем решить вопрос. Неофициальный путь — это тематические форумы и друзья, коллеги, товарищи по несчастью, которые тоже держат собак. У кого-то время от времени появляется информация, что можно сделать прививку, и вакцина в наличии».

Прежде “Ъ FM” рассказывал, что дефицит ветеринарных препаратов во многом связан с внутренним регулированием. С 2023 года Россия обязала иностранных производителей соответствовать стандарту GMP, что затрудняет регистрацию новых лекарств. При этом отечественные компании не могут исправить ситуацию на рынке из-за проблем с логистикой и нехваткой производств.

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Никита Путятин