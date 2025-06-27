Баки вместо денег

Компания «Дюртюлимелиоводстрой» — бывший регоператор по обращению с отходами на северо-западе Башкирии — не смогла взыскать с мэрии Нефтекамска 55,8 млн руб. за 1 тыс. контейнеров, переданных городу во временное пользование. По мнению компании, власти отказались возвращать имущество, несмотря на расторжение договора аренды. Арбитражный суд не увидел в действиях нефтекамских властей препятствий для возврата имущества.

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Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Мусорные контейнеры стали причиной для судебных споров

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Мэрия Нефтекамска не будет выплачивать компании «Дюртюлимелиоводстрой» более 55 млн руб. компенсации и неустойки за арендованные мусорные контейнеры. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии.

Входящее в федеральную группу компаний «Мехуборка» ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (признано банкротом в декабре 2024 года) было региональным оператором по обращению с отходами в 14 муниципалитетах на северо-западе Башкирии с 2018 года. После жалоб местного населения на перебои в вывозе мусора и критики главы Башкирии минэкологии республики в 2023 году расторгло договор с компанией.

Как следует из материалов дела, в мае 2022 года «Дюртюлимелиоводстрой» передал администрации Нефтекамска во временное пользование 1 тыс. пластиковых и металлических мусорных контейнеров общей стоимостью около 15,1 млн руб. Срок аренды был неограничен. После того как минэкологии лишило компанию статуса регоператора, предприятие потребовало вернуть мусорные баки.

В иске «Дюртюлимелиоводстрой» отметил, что администрация подтвердила готовность отдать контейнеры, но этого не сделала. По мнению бывшего регоператора, действия властей объяснялись либо тем, что город не мог позволить себе остаться без контейнеров, либо отсутствием или повреждением арендованного имущества.

Ответчик представил суду ретроспективу отношений с «Дюртюлимелиоводстроем», указывая, что действия регоператора, отказавшегося летом 2023 года от вывоза мусора, создали угрозу жизни и здоровью населения, из-за чего на территории Нефтекамска сложилась «критическая ситуация». Истцу предложили провести инвентаризацию контейнеров и сверить документы. Кроме того, в декабре 2024 года представитель компании убедился в наличии как минимум 362 контейнеров. На предложение администрации вернуть контейнеры «Дюртюлимелиоводстрой» тогда не отреагировал.

Суд согласился, что «администрация в установленный десятидневный срок предоставила дислокацию для вывоза имущества, препятствий ссудодателю к возврату имущества не чинила».

Соучредитель ООО «Дюртюлимелиоводстрой» Евгений Юдинцев на звонок «Ъ» вчера не ответил.

По словам гендиректора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, «инвентаризация, о которой говорит администрация — это не блажь, а обязательная процедура», так как позволяет избежать недостачи либо передачи подложного имущества. Кроме того, считает она, у истца не было оснований для взыскания стоимости контейнеров, так как мэрия Нефтекамска не отказывалась от их возврата.

Действия «Дюртюлимелиоводстроя», по ее мнению, могли быть продиктованы банкротством компании: «Понятно, что находящемуся в процедуре банкротства бывшему регоператору и его кредиторам деньги нужны больше баков, но, скорее всего, придется в включать в конкурсную массу именно их»,— резюмировала госпожа Барабаш.

Идэль Гумеров