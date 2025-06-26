Владимир Путин разрешил передачу доли в структуре Fortum

Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО АСМ приобрести 50% управляющего ветропарками ООО «ФНГ 4» у МК ООО «Регкаво энерджи». Соответствующее распоряжение опубликовано 26 июня. По данным СПАРК, «Регкаво энерджи» владеет ООО АСМ. Владельцы и руководители компаний не раскрываются.

«ФНГ 4» была учреждена российской структурой финской Fortum ПАО «Фортум» (сегодня — ПАО «Форвард Энерго», с 2023 года находится под внешним управлением Росимущества) в 2019 году для реализации проектов в сфере производства электроэнергии. «ФНГ 4» ранее была совместным предприятием структуры Fortum и РФПИ. В 2022 году доля РФПИ перешла кипрской Regkavo Holdings Ltd. В первой половине 2023 года, сообщало ПАО «Фортум», компания консолидировала 100% «ФНГ 4». На тот момент в группу «ФНГ 4» входили четыре действующих ветропарка суммарной мощностью 546,6 МВт и солнечная станция мощностью 115,6 МВт.

Fortum сообщала в отчетности, что с 2023 года утратила контроль над активами, инициировала в связи с этим арбитраж против РФ и разбирательства по взысканию невыплаченных внутригрупповых займов. Fortum не намерена возвращаться в РФ и, когда это будет возможно, продолжит процесс продажи своих российских активов, отмечала компания.