В Таганрогском заливе спасли несовершеннолетнего участника регаты

Спасатели Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде доставили на берег несовершеннолетнего участника регаты, которого унесло ветром от остальных спортсменов во время соревнований по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Ребенка быстро обнаружили и взяли на борт. Позже его передали тренерам.

Днем ранее, 24 июня, во время соревнований одного из участников порывом ветра отнесло на мель. Спасатели отбуксировали яхту и спортсмена на нужную глубину.

Наталья Белоштейн