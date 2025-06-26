В Таганрогском заливе спасли несовершеннолетнего участника регаты
Спасатели Таганрогского подразделения областной службы спасения на воде доставили на берег несовершеннолетнего участника регаты, которого унесло ветром от остальных спортсменов во время соревнований по парусному спорту. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Ребенка быстро обнаружили и взяли на борт. Позже его передали тренерам.
Днем ранее, 24 июня, во время соревнований одного из участников порывом ветра отнесло на мель. Спасатели отбуксировали яхту и спортсмена на нужную глубину.