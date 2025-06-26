Архив на шестнадцать с плюсом

В Прикамье впервые в постсоветской истории был вынесен приговор по ст. 275 УК РФ (государственная измена). За совершение этого преступления по результатам закрытого процесса был осужден фотограф Григорий Скворцов. Он приговорен к 16 годам строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Подробности дела сторона гособвинения и защиты не комментировали. Ранее господин Скворцов дал интервью, в котором рассказал, что его обвиняют в передаче американскому журналисту рассекреченных архивных документов, которые он купил у автора книги про московские бункеры. Эксперты отмечают, что теперь под ст. 275 УК РФ попадает довольно обширный ряд действий, а не только передача секретных сведений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Скворцов

Григорий Скворцов



Перед оглашением приговора в Пермском краевом суде Григорий Скворцов не производил впечатление человека, который переживает из-за возможного длительного лишения свободы. Во время беседы с защитником он улыбался, а после позировал из «аквариума» фотографировавшим его журналистам. Кроме сотрудников СМИ и представителей сторон по делу, на оглашении присутствовала мать подсудимого. Тем не менее, были предприняты усиленные меры безопасности: вход в зал судебных заседаний и периметр помещения контролировали сотрудники спецназа УФССП, лица которых были закрыты балаклавами.

Оглашение резолютивной части приговора заняло чуть больше трех минут. Суд счел доказанной вину господина Скворцова в совершении госизмены. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на один год. Согласно приговору, после освобождения Григорий Скворцов не сможет покидать жилище с десяти вечера до шести утра, менять место жительства без согласования с контролирующим органом, а также выезжать за пределы муниципалитета, в котором будет проживать. Приговор Григорий Скворцов выслушал спокойно.

Фигурантом уголовного дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ), которое возбудили следственные органы ФСБ, пермский фотограф стал осенью 2023 года. 29 ноября 2023 года Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Никаких деталей дела силовики не разглашали, рассмотрение ходатайств о продлении ареста и рассмотрение дела по существу проходили в закрытых судебных заседаниях.

Григорий Скворцов в декабре прошлого года письменно ответил на вопросы проекта «Первый отдел» (внесен в реестр иностранных агентов). По его утверждению претензии контрразведчиков касаются его взаимодействия с неким американским журналистом. Ему фотограф передал некие схемы, касающиеся расположения спецобъектов в Москве. Как сообщил господин Скворцов, эти документы он приобрел у автора книги «Советские “Секретные бункеры”: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов» Дмитрия Юркова. Он говорит, что речь идет о рассекреченных документах, к которым автор книги получил доступ в архивах. Своей вины в совершении преступления Григорий Скворцов не признал.

Отметим, что это первый известный в постсоветской истории Прикамья случай, когда выносится приговор по ст. 275 УК РФ. В 2022 году ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела о госизмене и участии в террористической организации в отношении трех жителей региона: Алексея Гашева (внесен в перечень террористов и экстремистов), Дмитрия Стрелкова (внесен в перечень террористов и экстремистов) и Михаила Соколова (внесен в перечень террористов и экстремистов). По версии следствия, они готовили теракты и передавали информацию о стратегических объектах украинским спецслужбам. Приговор в отношении двух участников группы, признавших вину, вынес в июне Центральный окружной военный суд (Екатеринбург). Двое участников группы приговорены к 11 и 10 годам лишения свободы. Дмитрий Стрелков (внесен в перечень террористов и экстремистов) покинул страну еще в 2019 году вместе с Антоном Зыряновым (внесен в перечень террористов и экстремистов), которому позже также была вменена госизмена. В мае этого года стало известно, что господин Зырянов (внесен в перечень террористов и экстремистов), который участвовал в боевых действиях на стороне Украины, погиб.

В 2023 году из сообщения ФСБ стало известно, что дело о госизмене возбуждено и в отношении некого уроженца Пермского края, работавшего на тот момент в одном из банков. По версии следствия, он «осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно- финансовой организаций Украины в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации».

Старший партнер адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйин и партнеры» Иван Хозяйкин отмечает, что ст. 275 УК РФ, подразумевающая ответственность за государственную измену, с недавнего времени получила довольно широкое толкование. По его словам, помимо очевидных действий, за которые наступает ответственность, таких как шпионаж или выдача другой стране сведений, составляющих гостайну, она была дополнена наступлением ответственности и за целый ряд других действий. Речь идет об оказании финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи недружественному иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям.

«В актуальном виде ст. 275 УК РФ носит расширительный характер, и под ее действие попадает довольно обширный ряд действий, преступный характер которых может и не быть очевидным для обывателя,— говорит эксперт.— Это, например, систематические пожертвования в какой-либо благотворительный фонд, который декларирует оказание гуманитарной помощи в ходе военных действий, но в действительности оказывает помощь недружественному государству. Также под этот состав попадает и консультационная помощь какой-либо недружественной организации в форме советов, рекомендаций и предоставления аналитических материалов».

Дмитрий Астахов