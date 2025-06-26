В Ярославле с 1 июля запустят «легкое метро»

В Ярославле с 1 июля к действующим 39 пригородным поездам добавят 10 составов. Дополнительные электрички свяжут Заволжский и Фрунзенский районы между собой и с центром города, сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Теlegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Новые поезда будут останавливаться на платформах Депо, Липовая гора, Дунайка, Приволжье, Филино и Которосль. Назначение дополнительных поездов сократит интервалы движения в утренние и вечерние часы»,— рассказал господин Евраев.

Планируются и остановки на Соколе, там сейчас обустраивают платформу. В пресс-службе Северной железной дороги сообщили, что с Липовой горы на Ярославль-Главный поезд будет отправляться в 6:44, 7:20, 7:33 и 8:25, в обратную сторону — в 17:27, 18:04 и 18:25.

Со станции Филино на Ярославль-Главный можно будет добраться за 20 минут. Оттуда электричка будет уходить в 6:25, 7:15, 8:24, 8:34 и 9:40, а с Ярославля-Главного до Филино — в 17:12, 18:06 (до 31.10.2025 включительно), 18:52, 19:26 и в 19:57.

Алла Чижова