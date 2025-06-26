При атаке украинских БПЛА на здание администрации в ЛНР ранен один человек

ВСУ совершили массированную атаку беспилотников на здание администрации Троицкого муниципального округа в ЛНР. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник.

Инцидент произошел сегодня в 14:25 мск, то есть во время рабочего дня. Здание находится в населенном пункте Троицкое. В атаке было задействовано как минимум 15 дронов. В результате ударов в здании начался пожар. Около 30 сотрудников были эвакуированы. Жертв нет, уточняет господин Пасечник.