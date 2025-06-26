В России запустили мобильное приложение RuID для иностранцев

Приложение ruID, с помощью которого иностранцы могут подать заявление о безвизовом въезде в Россию и получить госуслуги, доступно для скачивания в магазинах приложений. Об этом сообщил Telegram-канал Минцифры.

Заявление на безвизовый въезд через приложение ruID должно быть подано иностранными гражданами за 72 часа до пересечения границы. При оформлении запроса иностранцам придется записать свой голос.

При прохождении пограничного контроля пользователи ruID получат свой цифровой профиль, СНИЛС и стандартную учетную запись «Госуслуг». Как пишет Минцифры, последнее пригодится, в частности, для оформления российской сим-карты. Постепенно перечень услуг, доступных иностранцам в России, будет расширяться.

Скачать приложение можно в AppStore, App Gallery, Google Play, а также в RuStore. На данный момент оно доступно на семи языках, включая русский, английский, армянский, казахский, киргизский, таджикский и узбекский.