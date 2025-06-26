Жительница Новороссийска заявила, что не видела проблемы в передаче данных Украине

Жительница Новороссийска, задержанная по подозрению в передаче данных о кораблях Черноморского флота и объектах противовоздушной обороны, в ходе допроса, фрагмент которого опубликован Центром общественных связей ФСБ, заявила, что не видела «ничего страшного» в своих действиях. Отвечая на вопрос сотрудника ведомства о причинах передачи информации иностранному государству, фигурантка дела отметила, что не воспринимала это как нечто предосудительное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, женщина, работавшая на гражданском судне, осуществлявшем рейсы в порты Новороссийска и Сочи, вступила в контакт с представителем украинских спецслужб, который предложил ей сотрудничество на возмездной основе. Получив согласие, она начала сбор и передачу информации о местах дислокации военных кораблей и объектах ПВО на территории Краснодарского края.

В ФСБ заявили, что действия задержанной носили осознанный характер, а контакт был установлен с представителями структуры, которую российские спецслужбы относят к проукраинским террористическим организациям.

Вячеслав Рыжков