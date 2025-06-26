60% ижевчан поддерживают законопроект о выплатах для домохозяек на уровне МРОТ

В Ижевске 60% местных жителей поддерживают законопроект о ежемесячной выплате регионального прожиточного минимума для домохозяек и домохозяев, следует из опроса сервиса SuperJob. Законопроект, внесенный в Госдуму, предлагает выплату денежного пособия для неработающих трудоспособных россиян, занимающихся домашним хозяйством и уходом за детьми старше 1,5 лет, инвалидами и престарелыми родителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди опрошенных 18% выступили против инициативы, указывая на необходимость адекватного распределения пособий: «например, для тех, кто не работает и ухаживает за инвалидом, — полноценная зарплата сиделки». 22% затруднились с ответом, отметив возможные подводные камни в виде мошеннических схем.

Инициативу равномерно поддерживают как мужчины, так и женщины. Сторонников идеи становится больше с возрастом: среди молодежи до 35 лет предложение разделяют 51% респондентов, среди граждан старше 45 лет — 64%. Среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. законопроект поддерживают 46%, а среди тех, чья зарплата составляет от 100 тыс. руб. — 65%.