Экс-губернатор Олег Чиркунов посетил Пермь после трехлетнего перерыва

Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов замечен в Перми, сообщает Ura.ru. По информации издания, экс-глава региона вернулся в краевой центр ненадолго. Господин Чирукнов подтвердил «Ъ-Прикамье» свой визит и добавил, что в Перми не был с 2022 года. «Прилетел к маме», - пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Олег Чиркунов руководил Пермским краем с 2004 по 2012 год. Был одним из инициаторов проведения в Перми «культурной революции». Также господину Чиркунову принадлежала бывшая сеть магазинов «Семья», которую в 2021 году выкупил федеральный ритейлер «Лента» за 2,5 млрд руб.