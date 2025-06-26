В Краснодаре временно изменится график работы семи трамвайных маршрутов

В Краснодаре из-за капитального ремонта трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Тургенева изменится график работы семи трамвайных маршрутов на три дня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ» Фото: Пресс-служба МУП «КТТУ»

Изменения затронут маршруты №1, 2, 3, 6, 7, 11 и 21. 28 и 29 июня трамваи №1 «Ул. Декабристов — ж/д вокзал "Краснодар-I"» в последний рейс отправятся от улицы Декабристов в 21:37, от ж/д вокзала в 21:40.

Последний маршрут №2 отправится от улицы Декабристов 27 июня в 21:39, а 28 и 29 июня в 21:51. От улицы Индустриальной 27 июня в 21:55, 28 и 29 июня в 21:44.

Маршрут №3 начнет последний рейс 27 июня в 22:02, 28 и 29 июня в 22:33 от ул. Декабристов. От Западного депо он отправится 27 июня в 21:09, в остальные дни в 21:44.

Из Юбилейного микрорайона последнее отправление маршрута №6 27 июня произойдет в 21:21, 28 и 29 июня в 21:31. От улицы Димитрова трамваи отправятся 27 июня в 22:21, 28 и 29 июня в 22:01.

От Западного депо 27 июня трамвай маршрута №7 поедет в 21:34, 28 и 29 июня в 21:15. От улицы Димитрова в 22:14 — 27 июня и в 22:10 — 28 и 29 июня.

Маршрут №21 выедет с Юбилейного микрорайона 27 июня в 21:39, а 28 и 29 июня в 21:26. От улицы Декабристов последние отправления запланированы 27 июня в 22:14, 28 и 29 июня в 22:13.

Ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Тургенева и Калинина начался в ночь на 21 июня. Специалисты заменят рельсошпальную решетку и уложат железобетонные плиты.

Алина Зорина