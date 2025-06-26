Нижегородец пойдет под суд из-за причинения физических страданий сотрудникам ФСБ

В Нижнем Новгороде будут судить гражданина, обвиняемого в причинении физических страданий сотрудникам ФСБ. Заседание назначено на 3 июля 2025 года, сообщили в Ленинском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 5 мая старший оперуполномоченный и начальник группы УФСБ подошли к Саиду Бабаяну, находившемуся в автомобиле на улице Адмирала Макарова. Представившись, сотрудник ФСБ потребовал у водителя предъявить документы, удостоверяющие личность, и сообщил о необходимости проехать к следователю для проведения следственных действий. В ответ фигурант начал движение на автомобиле вперед, ударив сотрудника ФСБ по ногам, отчего последний упал на капот и проехал на нем около трех метров. Затем водитель начал движение назад, ударив по ногам второго сотрудника, который из-за этого упал на асфальт.

Дело в отношении гражданина квалифицировано по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей).

Галина Шамберина