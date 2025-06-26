В Татарстане 58-летний мужчина из Азнакаевского района перевел мошенникам почти 1,59 млн руб., поверив в выгодные инвестиции в криптовалюту и золото. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане мужчина потерял 1,59 млн рублей на криптоинвестициях

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане мужчина потерял 1,59 млн рублей на криптоинвестициях

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С апреля по июнь 2025 года потерпевшему звонили неизвестные с предложениями инвестировать в биржевые торги. Мужчина поверил и в несколько приемов перечислил на указанные счета 1,59 млн руб. Из этой суммы 93 тыс. руб. составляли его личные сбережения, 700 тыс. он занял у родных и знакомых, а 800 тыс. взял в кредит.

Вложенные средства не приносили обещанного дохода. Когда мужчина сообщил, что больше не может переводить деньги, мошенники перестали выходить на связь. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Установлено, что телефонные номера преступников зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Дагестане, Иркутской области, а также на Кипре и в Швеции.

Анар Зейналов