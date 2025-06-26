В Ростовской области на 60% уменьшилось число компьютерных атак в 2025 году

В январе-мае 2025 года в Ростовской области почти на 60% уменьшилось количество компьютерных атак (6,8 тыс.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (16,5 тыс.) Об этом сообщает газета «Наше время» со ссылкой на данные заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алексея Алехина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В качестве целей хакеры чаще всего выбирали научные и образовательные учреждения региона (почти 5,5 тыс. атак), государственные органы (0,5 тыс. атак) и средства массовой информации (243 атаки).

По данным замминистра, в основном атаки исходили из США, Германии и Нидерландов. При этом часть злоумышленников маскировалась «под чужими флагами».

Атаки ростовских учреждений осуществляются не только с целью захвата информации, но и получения выгоды. Так, в 2025 году региональным центром мониторинга зафиксировано 19 случаев использования вредоносного программного обеспечения — троянских программ и майнинга. Последние ресурсы использовались для добычи криптовалюты.

Наталья Белоштейн