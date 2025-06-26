В Казахстане разрешат призывать в армию по СМС

Военнообязанные в Казахстане будут получать повестки через СМС и уведомления на казахстанском аналоге «Госуслуг». О принятии соответствующих поправок к законодательству сообщил в Telegram-канале руководитель аппарата Сената страны Максим Споткай.

«Гражданин, подлежащий призыву на воинскую службу, не признается извещенным надлежащим образом в случае непрочтения им текстового сообщения»,— следует из текста закона (цитата по ТАСС). Новую систему отправки повесток господин Споткай назвал «упрощением». Помимо СМС, призывников будут оповещать через электронный портал правительства страны (eGov).

Еще одно изменение в законодательстве из одобренного Сенатом пакета — ограничение студенческих отсрочек. Их буду предоставлять казахстанской молодежи по одному разу на каждый уровень образования.

Прошедшие срочную службу получат в Казахстане право на поступление в вузы без прохождения Единого национального тестирования — так называется система оценки знаний выпускников школ в стране.

В Казахстане срок военной службы по призыву для рядового состава составляет 1 год.