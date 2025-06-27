Банк «Центр-инвест» — в лидерах устойчивого развития

Согласно рэнкингу рейтингового консорциума RAEX банк «Центр-инвест» — единственный региональный банк в ТОП-10 ESG-рейтинга банков России.

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Банк «Центр-инвест» занимает лидирующие позиции в сфере устойчивого развития благодаря эффективному управлению ESG-рисками, успешной локализации лучших мировых практик, большому опыту финансирования экологических и социальных проектов.

Банк демонстрирует высокое качество корпоративного управления, сбалансированную стратегию развития, приверженность принципам социально ответственного банкинга.

Банк стал одним из первых в России, кто внедрил экологическую проверку клиентов и проектов, системный мониторинг климатических рисков в рамках кредитного подразделения. Банк «Центр-инвест» первым в России выпустил «зеленые» облигации в Секторе устойчивого развития Московской биржи. В банке разработаны исключающий список отраслей и перечень приоритетных «зеленых» проектов, соответствующих национальной таксономии.

Банк имеет ESG-рейтинг рейтингового агентства АКРА ESG-2 (AA+), прогноз «стабильный», что соответствует самой высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления среди российских банков.

Получение ESG-рэнкинга еще одного рейтингового агентства подтверждает стратегическое направление банка «Центр-инвест» на основе бизнес-модели социально ответственного банкинга.

ПАО КБ «Центр-Инвест»