Руфат Биктимеров стал заместителем губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Руфата Биктимерова на пост своего заместителя. Об этом сообщили в информационном центре правительства.

В новой должности господин Биктимеров будет курировать работу департамента лесного комплекса, а также департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

Руфат Биктимеров окончил юридический факультет Тюменского государственного университета в 1999 году. С 2001 года он работал в органах прокуратуры: помощником и старшим помощником прокурора Калининского административного округа города Тюмени, прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции следственного управления прокуратуры области, заместителем прокурора Ленинского административного округа, прокурором Исетского района, возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области.

В декабре 2012 года господин Биктимеров был назначен прокурором вновь образованной прокуратуры Тюмени, а в марте 2017-го — заместителем прокурора Тюменской области. В апреле 2025 года он ушел в отставку с этой должности.