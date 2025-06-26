В Ростовской области ремонтируют семь мостов

В Ростовской области в 2025 году ремонтируют семь мостов общей протяженностью более 300 погонных метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

В Багаевском районе идет реконструкция моста протяженностью 65 метров через оросительный канал на автодороге «х. Усмань – пос. Веселый – г. Сальск». Мост соединяет находится на транспортной артерии между Веселовским и Багаевским районами. Подрядчик уже демонтировал и заменил балки пролетного строения, тротуар на правой половине сооружения, а также усилил его опоры. Сейчас они занимаются устройством переходной плиты и бетонированием пролетов. Завершить работы здесь планируется в октябре.

Кроме того, проводятся ремонтные работы на мостовом сооружении (протяженность порядка 83 метров) через канал на км 57+328 автодороги х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе. Подрядчик заменил опорные части пролетных строений, демонтировал дорожные и перильные ограждения. Сейчас ведется устройство новых конструкций моста и подходов к нему.

На проведение работ на всех этих объектах выделили 332 млн руб.

Мария Хоперская